В Подмосковье требуют наказать ветеринара, которого обвиняют в гибели питомцев

В Подмосковье требуют наказать ветеринара, которого местные жители обвиняют в гибели своих питомцев. Хозяева жалуются, что врач купила диплом и проводит ненужные операции в клинике, которую обустроила в апартаментах.

Как рассказали SHOT владельцы питомцев, все они обращались в клинику «Тотем» в Красногорске. Там, по их словам, с их животными работала владелица и ветеринар Ксения. Сама клиника располагается на 27-м этаже дома в обычных апартаментах. По словам местных жителей, операции проводятся на кухонном столе и без нужного оборудования.

Хозяева питомцев также рассказывают, что приходили к Ксении по рекомендациям, однако не ожидали, что результат будет таким. Владельцы одной из кошек рассказали нам, что их питомцу, у которой был повышенный уровень сахара в крови, провели ненужную операцию из-за якобы резко поднявшегося сахара, впоследствии она скончалась. Другие хозяева, которые привели на приём к врачу свою собаку, отмечают, что ей зачем-то удалили селезёнку, хотя ситуация того не требовала. Другие пострадавшие жалуются на то, что Ксения подделывает результаты анализов и вообще работает без диплома и необходимого образования. Они написали заявления в полицию и прокуратуру.

Сама ветеринар в разговоре с телеграм-каналом назвала все жалобы клеветой от своих недоброжелателей. По её словам, все операции проводились на специальном столе, а часть из них проводила не она, а её коллеги.