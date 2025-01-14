Показал пенис и зиговал: «Лацио» уволил скандального дрессировщика орла-талисмана

Итальянский футбольный клуб «Лацио» уволил сотрудника, который отвечал за орла, являющегося символом команды. Об этом сообщается на официальном сайте ФК. Дело в том, что мужчина продемонстрировал свой пенис в соцсетях.

Хуан Бернабе сделал себе операцию по протезированию полового члена и решил похвастать новым «прибором» онлайн. При этом он выразил надежду, что после этого его интимная жизнь пойдёт на лад.

«Лацио», шокированный увиденной фотографией и видео г-на Хуана Бернабе и прочитав сопровождающие их заявления, сообщает, что они немедленно прекратили любые отношения с этим человеком», — говорится в сообщении.