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14 января, 11:56

Показал пенис и зиговал: «Лацио» уволил скандального дрессировщика орла-талисмана

ФК «Лацио» уволил сотрудника за демонстрацию члена после протезирования

Хуан Бернабе. Обложка © «Лацио»

Хуан Бернабе. Обложка © «Лацио»

Итальянский футбольный клуб «Лацио» уволил сотрудника, который отвечал за орла, являющегося символом команды. Об этом сообщается на официальном сайте ФК. Дело в том, что мужчина продемонстрировал свой пенис в соцсетях.

Хуан Бернабе сделал себе операцию по протезированию полового члена и решил похвастать новым «прибором» онлайн. При этом он выразил надежду, что после этого его интимная жизнь пойдёт на лад.

«Лацио», шокированный увиденной фотографией и видео г-на Хуана Бернабе и прочитав сопровождающие их заявления, сообщает, что они немедленно прекратили любые отношения с этим человеком», — говорится в сообщении.

Сам мужчина объяснил перфоманс с пенисом попыткой помочь другим людям с такой же проблемой. Ранее Бернабе уже влипал в скандал. Он решил поздороваться с болельщиками нацистским приветствием.

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Николай Рюмин
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