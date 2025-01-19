Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 января, 13:39

Гигантских морских изоподов из Вьетнама назвали в честь Дарта Вейдера

Во Вьетнаме учёные открыли новый вид глубоководных изопод Bathynomus vaderi

Существо Bathynomus vaderi. Обложка © zookeys

Существо Bathynomus vaderi. Обложка © zookeys

Учёные из Ханойского университета во Вьетнаме обнаружили новый вид глубоководных существ и назвали его Bathynomus vaderi в честь Дарта Вейдера из киновселенной «Звёздных войн». Своё название существо получило из-за формы головы, которая напоминает шлем персонажа. Учёные описали новый вид в журнале Zookeys.

По словам исследователей, Bathynomus vaderi являются крупными изоподами. Это — родственники мокриц, которые обитают на глубине океана. Указанный вид может вырасти до 40 сантиметров в длину и достичь трёх килограммов. Bathynomus vaderi живут на глубине свыше двух тысяч метров, однако иногда попадаются в сети рыбаков.

Дарт Вейдер. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AY Amazefoto

Дарт Вейдер. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AY Amazefoto

Существа Bathynomus vaderi стали дорогим деликатесом во Вьетнаме. До 2017 года рыбаки продавали их только как прилов по низким ценам, однако вскоре ситуация изменилась.

В Приморском океанариуме появилась уникальная кукумария-альбинос
В Приморском океанариуме появилась уникальная кукумария-альбинос

А ранее Life.ru писал, что на пляже в Австралии нашли таинственное «инопланетное существо». Тело этого морского обитателя напоминало акулье, но имело красный оттенок. А его голова была плоской, с расположенным под рылом ртом, как у ската.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • вьетнам
  • Новости науки
  • Интересное
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar