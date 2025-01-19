Гигантских морских изоподов из Вьетнама назвали в честь Дарта Вейдера

Учёные из Ханойского университета во Вьетнаме обнаружили новый вид глубоководных существ и назвали его Bathynomus vaderi в честь Дарта Вейдера из киновселенной «Звёздных войн». Своё название существо получило из-за формы головы, которая напоминает шлем персонажа. Учёные описали новый вид в журнале Zookeys.

По словам исследователей, Bathynomus vaderi являются крупными изоподами. Это — родственники мокриц, которые обитают на глубине океана. Указанный вид может вырасти до 40 сантиметров в длину и достичь трёх килограммов. Bathynomus vaderi живут на глубине свыше двух тысяч метров, однако иногда попадаются в сети рыбаков.

Дарт Вейдер. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AY Amazefoto

Существа Bathynomus vaderi стали дорогим деликатесом во Вьетнаме. До 2017 года рыбаки продавали их только как прилов по низким ценам, однако вскоре ситуация изменилась.

