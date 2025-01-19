Египтянин из Башкирии ушёл добровольцем на СВО
Уроженец Египта, в последние годы проживающий в Уфе, решил пойти служить в зону спецоперации на Украине добровольцем от Башкирии. Он придумал себе позывной Египет и на данный момент восстанавливается после второго ранения, сообщает ГТРК «Башкортостан».
В Россию иностранец приехал для учебы в 2022 году. До этого на родине он работал юристом. В Уфе он встретил Динару, которая помогала ему изучать русский язык, а он, в свою очередь, практиковал с ней английский. Со временем они заключили никах. Осенью 2023 года мужчина сообщил, что подписал контракт с Минобороны России.
Динара призналась, что переживала за мужа, но он горел идеей отправки на фронт. Там Египет завел новых друзей, приобрел жизненный опыт и успешно выполнял боевые задачи. В ходе выполнения одной из них боец был ранен. Сейчас он проходит реабилитацию.
Недавно из Грозного на СВО отправилась новая группа добровольцев, прошедших подготовку в университете спецназа имени президента России Владимира Путина в Гудермесе. На взлётной полосе их провожали высокопоставленные чиновники, которые выразили уверенность в их успехе на передовой.
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