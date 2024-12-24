Кадыров заявил об отправке в зону СВО новой группы добровольцев из Чечни
Из Грозного на фронт отправилась новая группа добровольцев, прошедших подготовку в университете спецназа имени президента России Владимира Путина в Гудермесе. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.
Эти бойцы, по словам Кадырова, готовы к выполнению самых сложных задач, благодаря специальному ускоренному курсу обучения. На взлётной полосе их провожали высокопоставленные чиновники, которые выразили уверенность в их успехе на передовой.
«Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил добровольцев комплектами обмундирования и другим необходимым инвентарём. По прибытии на фронт они вступят в ряды легендарного спецназа «АХМАТ», — написал Кадыров.
Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что операторы дронов батальона «Восток-Ахмат» предотвратили попытку перегруппировки ВСУ в районе населённого пункта Работино в Запорожской области. По его словам, дроноводы атаковали цели зажигательными и осколочно-фугасными боеприпасами. Тем временем наши военнослужащие продолжают освобождать Запорожскую область от приспешников киевского режима.
Life.ru