Кадыров заявил об отправке в зону СВО новой группы добровольцев из Чечни

Из Грозного на фронт отправилась новая группа добровольцев, прошедших подготовку в университете спецназа имени президента России Владимира Путина в Гудермесе. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Эти бойцы, по словам Кадырова, готовы к выполнению самых сложных задач, благодаря специальному ускоренному курсу обучения. На взлётной полосе их провожали высокопоставленные чиновники, которые выразили уверенность в их успехе на передовой.

«Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил добровольцев комплектами обмундирования и другим необходимым инвентарём. По прибытии на фронт они вступят в ряды легендарного спецназа «АХМАТ», — написал Кадыров.