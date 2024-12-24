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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
24 декабря, 20:23

Кадыров заявил об отправке в зону СВО новой группы добровольцев из Чечни

Из Грозного на фронт отправилась новая группа добровольцев, прошедших подготовку в университете спецназа имени президента России Владимира Путина в Гудермесе. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своём телеграм-канале.

Эти бойцы, по словам Кадырова, готовы к выполнению самых сложных задач, благодаря специальному ускоренному курсу обучения. На взлётной полосе их провожали высокопоставленные чиновники, которые выразили уверенность в их успехе на передовой.

«Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова обеспечил добровольцев комплектами обмундирования и другим необходимым инвентарём. По прибытии на фронт они вступят в ряды легендарного спецназа «АХМАТ», — написал Кадыров.

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Ранее глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров рассказал, что операторы дронов батальона «Восток-Ахмат» предотвратили попытку перегруппировки ВСУ в районе населённого пункта Работино в Запорожской области. По его словам, дроноводы атаковали цели зажигательными и осколочно-фугасными боеприпасами. Тем временем наши военнослужащие продолжают освобождать Запорожскую область от приспешников киевского режима.

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Life.ru

Артём Гапоненко
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