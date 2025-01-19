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19 января, 14:19

Добровольцы ВСКС помогли обеспечить безопасность в Крещенскую ночь

Центральный спасательный отряд ВСКС. Фото © Telegram / ВСКС

Центральный спасательный отряд ВСКС. Фото © Telegram / ВСКС

Безопасность на крещенских купаниях и богослужениях помогают обеспечить добровольцы и сотрудники спасательных служб. Они подготовили пункты обогрева для окунувшихся в купель. Там все желающие могли выпить чай, погреться и переодеться. Об этом рассказали в пресс-службе ВСКС.

Свердловское РО ВСКС. Фото © Telegram / ВСКС

Свердловское РО ВСКС. Фото © Telegram / ВСКС

«Дежурство в крещенскую ночь несли подготовленные студенты- спасатели. Добровольцы проходят обучение на базе Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований РТУ МИРЭА, а также на базе Ресурсных центров по поддержке добровольчества», — рассказали в ВСКС.

Воронежское РО ВСКС. Фото © Telegram / ВСКС

Воронежское РО ВСКС. Фото © Telegram / ВСКС

В некоторых регионах дежурства продолжаются до сих пор. Спасатели обладают всеми навыками для оказания первой медицинской помощи в случе необходимости. Напомним, что пока праздник Крещения Господня проходит без происшествий благодаря работе правоохранительных органов и общественников.

Главы российских регионов приняли участие в крещенских купаниях
Главы российских регионов приняли участие в крещенских купаниях
Полина Никифорова
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