Добровольцы ВСКС помогли обеспечить безопасность в Крещенскую ночь

Безопасность на крещенских купаниях и богослужениях помогают обеспечить добровольцы и сотрудники спасательных служб. Они подготовили пункты обогрева для окунувшихся в купель. Там все желающие могли выпить чай, погреться и переодеться. Об этом рассказали в пресс-службе ВСКС.

Свердловское РО ВСКС. Фото © Telegram / ВСКС

«Дежурство в крещенскую ночь несли подготовленные студенты- спасатели. Добровольцы проходят обучение на базе Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований РТУ МИРЭА, а также на базе Ресурсных центров по поддержке добровольчества», — рассказали в ВСКС.

Воронежское РО ВСКС. Фото © Telegram / ВСКС