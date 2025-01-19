Добровольцы ВСКС помогли обеспечить безопасность в Крещенскую ночь
Центральный спасательный отряд ВСКС. Фото © Telegram / ВСКС
Безопасность на крещенских купаниях и богослужениях помогают обеспечить добровольцы и сотрудники спасательных служб. Они подготовили пункты обогрева для окунувшихся в купель. Там все желающие могли выпить чай, погреться и переодеться. Об этом рассказали в пресс-службе ВСКС.
Свердловское РО ВСКС. Фото © Telegram / ВСКС
«Дежурство в крещенскую ночь несли подготовленные студенты- спасатели. Добровольцы проходят обучение на базе Всероссийского центра координации, подготовки и переподготовки студенческих добровольных спасательных формирований РТУ МИРЭА, а также на базе Ресурсных центров по поддержке добровольчества», — рассказали в ВСКС.
Воронежское РО ВСКС. Фото © Telegram / ВСКС
В некоторых регионах дежурства продолжаются до сих пор. Спасатели обладают всеми навыками для оказания первой медицинской помощи в случе необходимости. Напомним, что пока праздник Крещения Господня проходит без происшествий благодаря работе правоохранительных органов и общественников.