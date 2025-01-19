«Не изменим его, но ответим»: Меркель объяснила, как следует общаться с Трампом
FAZ: Меркель призвала Европу действовать увереннее при взаимодействии с Трампом
Ангела Меркель и Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / dpa / Bernd von Jutrczenka
Страны Европы должны объединиться и действовать решительнее при взаимодействии с США под руководством избранного американского лидера Дональда Трампа. В свою очередь, второй стороне было бы неразумно отказываться от сотрудничества с европейскими союзниками, сообщила бывший канцлер Германии Ангела Меркель на новогоднем приёме в Христианско-демократическом союзе (ХДС).
«Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем ему отвечать», — приводит издание Frankfurter Allgemeine Zeitung слова Меркель.
Экс-канцлер Германии назвала республиканца необычным президентом. По её словам, он защищает законные интересы США, однако в отношениях с другими странами придерживается позиции, что есть только победитель и проигравший. Меркель отметила, что Трамп не верит в том, что две стороны остаются в выигрыше.
А ранее Life.ru писал, что Европе нужно меньше реагировать на заявления Дональда Трампа. По словам экс-командующего силами США в Европе Бена Ходжеса, странам ЕС следует укреплять уверенность в собственных силах, так как США зависят от Европы во многих планах.