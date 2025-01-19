«Не изменим его, но ответим»: Меркель объяснила, как следует общаться с Трампом

Страны Европы должны объединиться и действовать решительнее при взаимодействии с США под руководством избранного американского лидера Дональда Трампа. В свою очередь, второй стороне было бы неразумно отказываться от сотрудничества с европейскими союзниками, сообщила бывший канцлер Германии Ангела Меркель на новогоднем приёме в Христианско-демократическом союзе (ХДС).

«Мы не изменим Дональда Трампа, но мы можем ему отвечать», — приводит издание Frankfurter Allgemeine Zeitung слова Меркель.

Экс-канцлер Германии назвала республиканца необычным президентом. По её словам, он защищает законные интересы США, однако в отношениях с другими странами придерживается позиции, что есть только победитель и проигравший. Меркель отметила, что Трамп не верит в том, что две стороны остаются в выигрыше.