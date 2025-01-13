Генерал Ходжес призвал Европу меньше реагировать на заявления Трампа

Отставной генерал и бывший командующий силами США в Европе Бен Ходжес порекомендовал странам ЕС меньше откликаться на всевозможные заявления избранного президента Штатов Дональда Трампа. В интервью немецкой газете Bild он выразил мнение, что вместо этого странам блока следует укреплять уверенность в собственных силах, так как Соединённые Штаты зависят от Европы и в экономическом плане, и в вопросах безопасности.

«Вы не должны каждый раз реагировать, если Трамп что-то говорит», — отметил он.

Ходжес подчеркнул, что Евросоюзу не хватает лидера. Эту роль должна взять на себя Германия — крупнейшей экономика в регионе. Генерал также предостерёг ЕС от резкого обострения отношений с Трампом, указав на потенциальные риски. Например, если США предложат союзникам полагаться исключительно на ядерный потенциал Великобритании и Франции, Россия может расценить это как уязвимость.

Также отставной генерал подверг критике позицию Трампа относительно Гренландии, которая, будучи автономной территорией Дании, является частью НАТО. По его словам, такие высказывания вредят сплочённости альянса. Он напомнил, что благодаря королевству США уже располагают военной базой на острове. Ходжес выразил сомнения в том, что американские военные поддержат возможный приказ главы Белого дома применить силу для реализации планов в отношении Гренландии, назвав это потенциальным нарушением международного права.