СК начал проверку после угроз школьника убить одноклассников на Кубани

В Краснодарском крае следователи начал проверку после информации о возможных неправомерных действиях несовершеннолетнего. В станице Выселки школьник угрожал нападением на сверстников, сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СК России.

«Следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. <...> По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее краснодарские паблики сообщали, что девятиклассник угрожал убить 11 учеников школы №2, которые его «напрягают». 15-летний юноша также заявил, что планирует взорвать учебное заведение. Видеозапись с угрозами попала к учительнице, которая рассказала о случившемся правоохранителям.