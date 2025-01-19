Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 января, 16:07

СК начал проверку после угроз школьника убить одноклассников на Кубани

В Краснодарском крае следователи начал проверку после информации о возможных неправомерных действиях несовершеннолетнего. В станице Выселки школьник угрожал нападением на сверстников, сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СК России.

«Следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. <...> По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее краснодарские паблики сообщали, что девятиклассник угрожал убить 11 учеников школы №2, которые его «напрягают». 15-летний юноша также заявил, что планирует взорвать учебное заведение. Видеозапись с угрозами попала к учительнице, которая рассказала о случившемся правоохранителям.

Появилось видео нападения курского подростка, ворвавшегося в школу с молотком
Появилось видео нападения курского подростка, ворвавшегося в школу с молотком

А ранее сообщалось, что в Реутове силовики предотвратили нападение на школу. Десятиклассник готовился к преступлению в течение четырёх месяцев и собирал оружие. Подростка задержали дома, там же обнаружили несколько ножей. Теперь ему грозит 20 лет тюрьмы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AlexandrinaZ

Алена Пенчугина
  • Новости
  • СК РФ
  • Дети
  • Происшествия
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar