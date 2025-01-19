СК начал проверку после угроз школьника убить одноклассников на Кубани
В Краснодарском крае следователи начал проверку после информации о возможных неправомерных действиях несовершеннолетнего. В станице Выселки школьник угрожал нападением на сверстников, сообщили в пресс-службе регионального управления СУ СК России.
«Следователями проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. <...> По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее краснодарские паблики сообщали, что девятиклассник угрожал убить 11 учеников школы №2, которые его «напрягают». 15-летний юноша также заявил, что планирует взорвать учебное заведение. Видеозапись с угрозами попала к учительнице, которая рассказала о случившемся правоохранителям.
А ранее сообщалось, что в Реутове силовики предотвратили нападение на школу. Десятиклассник готовился к преступлению в течение четырёх месяцев и собирал оружие. Подростка задержали дома, там же обнаружили несколько ножей. Теперь ему грозит 20 лет тюрьмы.
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