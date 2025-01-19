«Трубу прорвало?»: Захарова высмеяла завравшегося в край Зеленского

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на ложь Владимира Зеленского, касающуюся его поездки на инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Дипломат обратила внимание на слова главаря киевского режима о том, что тот не поедет в Вашингтон, «потому что у него дома дела».

«Трубу прорвало?» — с иронией поинтересовалась Захарова в телеграм-канале.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства также уточнила, что за 2024 год экс-комик побывал более чем в 35 странах. При этом, продолжила Захарова, «домашние дела» не помешали ему совершить «попрошайные» визиты в Германию, Италию и Польшу.

«То, что он трижды просился в Вашингтон, а ему, как сейчас выяснилось, отказали, он забыл уточнить. Заврался», — подытожила дипломат.