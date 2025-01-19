«Папа Джо лишил карманных денег»: На Западе сравнили Зеленского с потерянным ребёнком
Журналист Боуз сравнил Зеленского с ребёнком, которого лишили карманных денег
Владимир Зеленский напоминает ребёнка, которого бросили родители и он не знает, что делать. Такое сравнение привёл ирландский журналист Чей Боуз перед днём инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.
В соцсети Х он опубликовал фото Зеленского возле Белого дома во время поездки в Вашингтон. По мнению журналиста, экс-комик тогда был похож на потерянного бродящего ребёнка. Боуз в шутку призвал всех, кто узнает «дитя», обратиться в департамент эффективности правительства США, который намерен создать Трамп после инаугурации.
«Маленький ребёнок был найден бродящим возле Белого дома в состоянии истерики. Говорит, что его папа, которого зовут Джо [Байден] оставил его совсем одного и лишил карманных денег», — написал журналист.
Зеленский в Вашингтоне. Фото © Х / BrowesChay
Напомним, что Зеленский хотел попасть на инаугурацию Трампа. Они три раза неофициально просил выслать ему приглашение, но получил отказ. Теперь глава киевского режима делает вид, будто сам не хочет ехать на мероприятие.
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