«Папа Джо лишил карманных денег»: На Западе сравнили Зеленского с потерянным ребёнком

Владимир Зеленский напоминает ребёнка, которого бросили родители и он не знает, что делать. Такое сравнение привёл ирландский журналист Чей Боуз перед днём инаугурации избранного президента США Дональда Трампа.

В соцсети Х он опубликовал фото Зеленского возле Белого дома во время поездки в Вашингтон. По мнению журналиста, экс-комик тогда был похож на потерянного бродящего ребёнка. Боуз в шутку призвал всех, кто узнает «дитя», обратиться в департамент эффективности правительства США, который намерен создать Трамп после инаугурации.

«Маленький ребёнок был найден бродящим возле Белого дома в состоянии истерики. Говорит, что его папа, которого зовут Джо [Байден] оставил его совсем одного и лишил карманных денег», — написал журналист.

Зеленский в Вашингтоне. Фото © Х / BrowesChay