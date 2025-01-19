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Регион
19 января, 18:10

В студии украинской радиостанции прогремел взрыв

В Киеве в студии радиостанции «Армия FM» произошёл взрыв, пострадала ведущая

В Киеве прямо во время эфира радиостанции «Армия FM» прогремел взрыв. Украинские СМИ сообщают, что в помещении сдетонировал армейский взрыватель, который находился там в качестве экспоната.

В результате взрыва пострадала 25-летняя радиоведущая. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kyivoperative

В результате взрыва пострадала 25-летняя радиоведущая. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kyivoperative

По данным издания «Киев оперативный», в результате взрыва пострадала 25-летняя радиоведущая. Девушку госпитализировали с осколочными ранениями руки и живота. Её состояние оценивается как стабильное.

В «Украинской правде» уточнили, что взрыватель в студию принёс один из приглашённых гостей-военнослужащих. Во время эфира ведущая взяла боеприпас в руки и начала его вертеть, сразу после этого он сдетонировал.

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Ранее взрыв прогремел в посёлке Крыжополь Винницкой области Украины. Там бывший работник одного из предприятий вошёл в кабинет руководителя, после чего раздался взрыв. В результате оба мужчины погибли на месте.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Euripides

Алена Пенчугина
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