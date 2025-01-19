В студии украинской радиостанции прогремел взрыв

В Киеве прямо во время эфира радиостанции «Армия FM» прогремел взрыв. Украинские СМИ сообщают, что в помещении сдетонировал армейский взрыватель, который находился там в качестве экспоната.

В результате взрыва пострадала 25-летняя радиоведущая. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / kyivoperative

По данным издания «Киев оперативный», в результате взрыва пострадала 25-летняя радиоведущая. Девушку госпитализировали с осколочными ранениями руки и живота. Её состояние оценивается как стабильное.

В «Украинской правде» уточнили, что взрыватель в студию принёс один из приглашённых гостей-военнослужащих. Во время эфира ведущая взяла боеприпас в руки и начала его вертеть, сразу после этого он сдетонировал.