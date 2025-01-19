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19 января, 18:17

Самолёт с неисправным шасси успешно сел в аэропорту Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево благополучно приземлился самолёт Sukhoi Superjet с неисправностью шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Самолёт, выполнявший рейс SU6827 Москва — Саранск, вернулся в Шереметьево после сработавшего датчика о неисправности шасси», — сказал собеседник агентства.

По данным агентства, самолёт находился в пути всего один час.

Ранее сообщалось, что лайнер, летящий рейсом Москва — Саранск, возвращался в аэропорт Шереметьево. Предварительно, всё из-за неисправности шасси.

У летевшего из Бухары самолёта отказал двигатель при посадке в Москве
У летевшего из Бухары самолёта отказал двигатель при посадке в Москве
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Valentin Valkov

Наталья Демьянова
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