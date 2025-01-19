Самолёт с неисправным шасси успешно сел в аэропорту Шереметьево

В столичном аэропорту Шереметьево благополучно приземлился самолёт Sukhoi Superjet с неисправностью шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Самолёт, выполнявший рейс SU6827 Москва — Саранск, вернулся в Шереметьево после сработавшего датчика о неисправности шасси», — сказал собеседник агентства.