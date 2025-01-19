Самолёт с неисправным шасси успешно сел в аэропорту Шереметьево
В столичном аэропорту Шереметьево благополучно приземлился самолёт Sukhoi Superjet с неисправностью шасси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«Самолёт, выполнявший рейс SU6827 Москва — Саранск, вернулся в Шереметьево после сработавшего датчика о неисправности шасси», — сказал собеседник агентства.
По данным агентства, самолёт находился в пути всего один час.
Ранее сообщалось, что лайнер, летящий рейсом Москва — Саранск, возвращался в аэропорт Шереметьево. Предварительно, всё из-за неисправности шасси.
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