Сметающий бумаги в Белом доме Дональд Трамп появился на обложке журнала Time
Дональд Трамп на обложке Time. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / time
Американский журнал Time поместил Дональда Трампа на обложку нового выпуска. Политика изобразили сметающим телефон и бумаги со стола в Овальном кабинете Белого дома на фоне окна с густыми тучами.
«Он вернулся», — написано на обложке.
В посвящённой Трампу статье авторы журнала подчеркнули уникальность республиканца. Он сумел изменить Америку и разрушить привычные политические нормы, уверены в Time.
«Трамп, конечно, сам по себе является непредсказуемой силой перемен. Что бы о нём ни думали, десять лет назад он изменил Америку так, как и представить было невозможно», — говорится в публикации.
Ранее Дональд Трамп уже попадал на обложку Time: журнал дважды признавал его «Человеком года». В шорт-лист кандидатов в 2024 году также входили вице-президент США Камала Харрис, принцесса Уэльская Кэтрин, миллиардер Илон Маск и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.