Сметающий бумаги в Белом доме Дональд Трамп появился на обложке журнала Time

Американский журнал Time поместил Дональда Трампа на обложку нового выпуска. Политика изобразили сметающим телефон и бумаги со стола в Овальном кабинете Белого дома на фоне окна с густыми тучами.

«Он вернулся», — написано на обложке.

В посвящённой Трампу статье авторы журнала подчеркнули уникальность республиканца. Он сумел изменить Америку и разрушить привычные политические нормы, уверены в Time.

«Трамп, конечно, сам по себе является непредсказуемой силой перемен. Что бы о нём ни думали, десять лет назад он изменил Америку так, как и представить было невозможно», — говорится в публикации.