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19 января, 21:37

Министр обороны Дании опроверг сообщения о гибели лётчика Хансена на Украине

Информация о гибели на Украине датского лётчика и инструктора по эксплуатации истребителей F-16 Йеппа Хансена не соответствует действительности, утверждает министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен. Его слова приводит агентство Ritzaus Bureau.

«Никакие датские солдаты не были убиты на Украине», — подчеркнул Поульсен.

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О гибели инструктора Йеппе Хансена в зоне проведения СВО 18 января сообщил его сослуживец. Лётчик истребителя F-16 скончался в результате удара ВС РФ по расположению украинской армии в Кривом Роге, отметил иностранец в соцсетях.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ryan Fletcher

Анатолий Цейко
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