Министр обороны Дании опроверг сообщения о гибели лётчика Хансена на Украине

Информация о гибели на Украине датского лётчика и инструктора по эксплуатации истребителей F-16 Йеппа Хансена не соответствует действительности, утверждает министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен. Его слова приводит агентство Ritzaus Bureau.

«Никакие датские солдаты не были убиты на Украине», — подчеркнул Поульсен.