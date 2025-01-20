Министр обороны Дании опроверг сообщения о гибели лётчика Хансена на Украине
Информация о гибели на Украине датского лётчика и инструктора по эксплуатации истребителей F-16 Йеппа Хансена не соответствует действительности, утверждает министр обороны страны Троэльс Лунд Поульсен. Его слова приводит агентство Ritzaus Bureau.
«Никакие датские солдаты не были убиты на Украине», — подчеркнул Поульсен.
О гибели инструктора Йеппе Хансена в зоне проведения СВО 18 января сообщил его сослуживец. Лётчик истребителя F-16 скончался в результате удара ВС РФ по расположению украинской армии в Кривом Роге, отметил иностранец в соцсетях.
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