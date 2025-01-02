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2 января, 14:33

Киев до минимума сократил срок подготовки пилотов для F-16

Минобороны Украины: Срок подготовки пилотов для F-16 сократили почти на три месяца

На Украине сократили сроки подготовки пилотов для истребителей F-16, переданных ВСУ американской стороной. Теперь, по данным Минобороны Незалежной, украинские лётчики получают свидетельство на три месяца быстрее. Об этом сообщил замминистра обороны страны Сергей Мельник.

«Процесс получения курсантами свидетельств частного пилота был оптимизирован, что позволяет уменьшить сроки подготовки пилотов на F-16 почти на три месяца», — сообщил он украинскому изданию «Телеграф».

Мельник также отметил, что в рамках программы НАТО Defense Education Enhancement Programme за последние 10 лет было подготовлено более 15 тысяч украинских военных.

Отметим, что до этого обучение украинских военных лётчиков пилотированию истребителей F-16 занимало от шести до девяти месяцев.

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Ранее стало известно, что Копенгаген передал Киеву вторую партию истребителей F-16. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен позволил использовать эти самолёты для нанесения ударов по Курской области.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Ольга Сливченко
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