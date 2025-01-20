Генпрокуратура РФ намерена конфисковать активы украинской алкокомпании за помощь ВСУ

Генеральная прокуратура России подала иск с требованием обратить в доход государства активы украинской алкогольной компании «Баядера Груп», общая стоимость которых превышает 9 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Иск подан в Великоустюгский райсуд Вологодской области. Генпрокуратура утверждает, что после начала СВО бенефициары компании Наталья Бондарева, Святослав Нечитайло и Юрий Мокляк направляли часть прибыли на финансирование ВСУ. Ведомство требует признать их экстремистами, а также национализировать активы компании, в том числе пять подконтрольных предприятий холдинга.

По данным Генпрокуратуры, с 2022-го по 2024 год «Баядера Груп» перечислила ВСУ и украинской разведке более 1,8 миллиона долларов, отчисляя боевикам 2% от продаж. Кроме того, холдинг сотрудничал с нежелательными в России организациями, которые также поддерживают киевский режим.