Власти Латвии хотят запретить россиянам управлять критической инфраструктурой

Проживающие в Латвии россияне могут потерять право занимать управленческие должности на объектах критической инфраструктуры страны. То же самое касается и граждан Белоруссии. Соответствующие изменения в закон о нацбезопасности предложил внести МИД прибалтийской страны, сообщает портал Delfi.

Поправки требуют, чтобы люди на указанных постах были лояльны к Латвии и поддерживали её конституционный строй. Россиянам и белорусам в рамках предложения запрещается не только управление критическими объектами, но и трудоустройство в тех секторах, которые имеют доступ к ключевой информации и оборудованию.

Уточняется, что граждане РФ и Беларуси смогут работать в этой сфере только после получения специального разрешения. Его должны будут выдавать органы государственной безопасности Латвии.