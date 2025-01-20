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20 января, 01:01

Власти Латвии хотят запретить россиянам управлять критической инфраструктурой

Проживающие в Латвии россияне могут потерять право занимать управленческие должности на объектах критической инфраструктуры страны. То же самое касается и граждан Белоруссии. Соответствующие изменения в закон о нацбезопасности предложил внести МИД прибалтийской страны, сообщает портал Delfi.

Поправки требуют, чтобы люди на указанных постах были лояльны к Латвии и поддерживали её конституционный строй. Россиянам и белорусам в рамках предложения запрещается не только управление критическими объектами, но и трудоустройство в тех секторах, которые имеют доступ к ключевой информации и оборудованию.

Уточняется, что граждане РФ и Беларуси смогут работать в этой сфере только после получения специального разрешения. Его должны будут выдавать органы государственной безопасности Латвии.

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Ранее стало известно, что уехавшая из России актриса Чулпан Хаматова успешно продлила ВНЖ в Латвии. Впрочем, старшим детям ведущей вид на жительство не выдали.

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Shutterstock / FOTODOM / Girts Ragelis

Тимур Хингеев
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