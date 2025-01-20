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20 января, 02:37

Пушилин: Разведгруппы РФ уже заходят в Днепропетровскую область

Российские разведчики уже пересекают границу Днепропетровской области и выполняют там приказы командования. О смелых вылазках военных рассказал глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.

«Работают разведывательные группы которые заходят уже, по моей информации, и в сам Красноармейск при необходимости, и на территорию Днепропетровской области», — подчеркнул он в видеообращении.

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ВСУ выстроили в Курахово «подземные городки», сообщил Пушилин

Между тем положение украинских боевиков на двух ключевых направлениях в ДНР продолжает ухудшаться. Российские подразделения уверенно продвигаются как на Часовоярском, так и на Краснолиманском участках фронта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / DZMITRY SCHAKACHYKHIN

Анатолий Цейко
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