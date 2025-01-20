Пушилин: Разведгруппы РФ уже заходят в Днепропетровскую область
Российские разведчики уже пересекают границу Днепропетровской области и выполняют там приказы командования. О смелых вылазках военных рассказал глава ДНР Денис Пушилин в своём Telegram-канале.
«Работают разведывательные группы которые заходят уже, по моей информации, и в сам Красноармейск при необходимости, и на территорию Днепропетровской области», — подчеркнул он в видеообращении.
Между тем положение украинских боевиков на двух ключевых направлениях в ДНР продолжает ухудшаться. Российские подразделения уверенно продвигаются как на Часовоярском, так и на Краснолиманском участках фронта.
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