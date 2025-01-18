ВСУ выстроили в Курахово «подземные городки», сообщил Пушилин

ВСУ прорыли под Курахово большое количество траншей и создали укрытия под жилым сектором. Об этом рассказал в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушили показал разрушения в Курахово. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

«Укрепления ВСУ там сделали достаточно серьёзные, немало траншей прорыто и обустроено укрытий под жилым сектором и на подступах к населённому пункту — целые подземные городки. Но это не остановило наших парней, они не только освободили Курахово — это удалось сделать достаточно бережно», — написал Пушилин.