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18 января, 18:45

ВСУ выстроили в Курахово «подземные городки», сообщил Пушилин

Пушилин: ВСУ прорыли траншеи и обустроили укрытия под жилым сектором в Курахово

ВСУ прорыли под Курахово большое количество траншей и создали укрытия под жилым сектором. Об этом рассказал в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.

Денис Пушили показал разрушения в Курахово. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.

«Укрепления ВСУ там сделали достаточно серьёзные, немало траншей прорыто и обустроено укрытий под жилым сектором и на подступах к населённому пунктуцелые подземные городки. Но это не остановило наших парней, они не только освободили Кураховоэто удалось сделать достаточно бережно», — написал Пушилин.

Глава ДНР отметил, что большую часть разрушений нанесли ВСУ. Сейчас они хотят отомстить за взятие города и обстреливают его. Взятие Курахово лобовым штурмом было невозможно, так как это привело бы к значительным потерям. Поэтому, по словам Пушилина, нашим бойцам пришлось работать малыми группами и выверенными действиями.

О полном освобождении Курахово Минобороны отчиталось 6 января. В самой западной точке города в этот день начал развеваться российский триколор. Напомним, что это был важнейший логистический узел ВСУ, который отчаянно обороняла 15-тысячная группировка ВСУ. Уже 13 января мотострелки группировки войск «Юг» приступили к эвакуации мирных жителей.

«Двигаемся дальше»: Пушилин показал видео из освобожденного Курахова
«Двигаемся дальше»: Пушилин показал видео из освобожденного Курахова
Обложка ©

Telegram / Пушилин Д.В.

Полина Никифорова
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