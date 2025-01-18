ВСУ выстроили в Курахово «подземные городки», сообщил Пушилин
Пушилин: ВСУ прорыли траншеи и обустроили укрытия под жилым сектором в Курахово
ВСУ прорыли под Курахово большое количество траншей и создали укрытия под жилым сектором. Об этом рассказал в телеграм-канале глава ДНР Денис Пушилин.
Денис Пушили показал разрушения в Курахово. Видео © Telegram / Пушилин Д.В.
«Укрепления ВСУ там сделали достаточно серьёзные, немало траншей прорыто и обустроено укрытий под жилым сектором и на подступах к населённому пункту — целые подземные городки. Но это не остановило наших парней, они не только освободили Курахово — это удалось сделать достаточно бережно», — написал Пушилин.
Глава ДНР отметил, что большую часть разрушений нанесли ВСУ. Сейчас они хотят отомстить за взятие города и обстреливают его. Взятие Курахово лобовым штурмом было невозможно, так как это привело бы к значительным потерям. Поэтому, по словам Пушилина, нашим бойцам пришлось работать малыми группами и выверенными действиями.
О полном освобождении Курахово Минобороны отчиталось 6 января. В самой западной точке города в этот день начал развеваться российский триколор. Напомним, что это был важнейший логистический узел ВСУ, который отчаянно обороняла 15-тысячная группировка ВСУ. Уже 13 января мотострелки группировки войск «Юг» приступили к эвакуации мирных жителей.
Telegram / Пушилин Д.В.