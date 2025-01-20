«Я никуда не ухожу»: Байден выдал очередной перл в последний день президентства

Без пяти минут бывший президент Соединённых Штатов Джо Байден завершил последний полноценный рабочий день серией курьёзов. На одной из встреч политик заявил, якобы он никуда не собирается уходить после 20 января.

«Я никуда не ухожу. Кроме шуток», — произнёс Байден на христианском собрании темнокожих в Южной Каролине.

Незадолго до этого пожилой демократ также выступил перед журналистами, где его подвела дикция. Несмотря на карточки с подсказками, президент то и дело запинался.

«Я раньше ходил во время помолвки… Я не планировал… Мне нравилось читать биографии, так как я знал, что я буду президентом. Я раньше за-за-за-заикаился», — выдал Байден.