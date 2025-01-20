Гендира «Амурстроя» оштрафовали на 48 млн рублей по делу о мошенничестве

Генеральный директор «Амурстроя» и «Строительной компании №1» Александр Синьков признан виновным по делу о мошенничестве. Благовещенский городской суд назначил ему штраф в размере 48 миллионов рублей, передаёт РИА «Новости».

Служители Фемиды также признали виновными двух его соратников: Константина Ельцова и Николая Сарапулова. Их суд обязал выплатить штрафы в размере 27 и 17,5 миллиона соответственно.