Вице-спикер НС Словакии: «Бесконечную историю» с поддержкой Киева пора завершать
Политики на Западе всё чаще устраивают дискуссии по вопросу прекращения поддержки киевского режима, который уже получил достаточно денежных средств. Эту «бесконечную историю» со спонсированием Украины настало время завершать, подчеркнул вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.
«Всё громче звучит мнение, что Украине уже оказано достаточно помощи, и необходимо задуматься над тем, как в первую очередь защищать интересы наших граждан», — рассказал парламентарий ТАСС.
Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо пригрозил наложить вето на дальнейшее выделение Евросоюзом финансовой помощи Украине. Причиной подобного заявления стал отказ Владимира Зеленского вести диалог о возобновлении транзита российского газа через территорию Незалежной.
Shutterstock / FOTODOM / NGCHIYUI