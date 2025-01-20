Политики на Западе всё чаще устраивают дискуссии по вопросу прекращения поддержки киевского режима, который уже получил достаточно денежных средств. Эту «бесконечную историю» со спонсированием Украины настало время завершать, подчеркнул вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар.

«Всё громче звучит мнение, что Украине уже оказано достаточно помощи, и необходимо задуматься над тем, как в первую очередь защищать интересы наших граждан», — рассказал парламентарий ТАСС.