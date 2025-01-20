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20 января, 05:15

В Нигерии арестовали госпел-певца, который нёс в сумке отрубленную голову

В нигерийском штате Насарава арестовали мужчину, пойманного с отрубленной человеческой головой в сумке. Как сообщает BBC News, речь идёт о певце жанра госпел по имени Тимилейн Аджайи.

Исполнитель церковных песнопений привлёк внимание прохожих из-за странного поведения. При обыске в его сумке была обнаружена голова девушки. Позже остальные части тела бедолаги нашли в доме певца. Причины произошедшего выясняются.

24-летняя погибшая являлась членом Национального корпуса молодёжной службы. По словам подруги жертвы, мать девушки потеряла сознание, узнав о трагедии. Она недавно овдовела, а теперь потеряла и дочь.

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А в Уфе недавно задержали мужчину, который убил и расчленил любовника своей бывшей девушки. Преступник признался, что не смог справиться с чувствами и избил конкурента до смерти.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ANDRANIK HAKOBYAN

Анатолий Цейко
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