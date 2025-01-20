В Калуге обломки сбитого БПЛА упали на территорию предприятия

Части сбитого украинского беспилотника рухнули на территорию предприятия на окраине Калуги. После этого там возникло возгорание, которое было оперативно ликвидировано специалистами экстренных служб, сообщил глава региона Владислав Шапша.

«Сегодня ночью помимо двух БПЛА, о которых информировал ранее, силами ПВО уничтожены ещё четыре БПЛА в Калуге и Бабынинском районе. На окраине Калуги обломки БПЛА упали на территорию предприятия», — написал он в телеграм-канале.

Напомним, в ночь на 20 января российские силы ПВО ликвидировали 31 украинский беспилотник над семью регионами РФ. Наибольшее количество воздушных целей удалось поразить в Брянской области, где уничтожили 14 БПЛА. Шесть дронов были сбиты над Калужской областью, по три — над Белгородской и Курской областями. Два дрона силы ПВО нейтрализовали в Рязанской области, а ещё два — в Орловской.