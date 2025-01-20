В Казани рядом с одним из домов упал обломок беспилотника

В Казани на улице Можайского произошел инцидент: обломок беспилотного летательного аппарата упал рядом с жилым домом. Как сообщает мэрия города, данная деталь не представляет угрозы.

«Рядом с домом утром упал обломок. Спецслужбы провели проверку, угрозы жизни нет, деталь не взрывоопасная. Ситуация, как и сам дом вместе с территорией вокруг, безопасны», — сообщили в администрации.