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Регион
20 января, 06:32

В Казани рядом с одним из домов упал обломок беспилотника

В Казани на улице Можайского произошел инцидент: обломок беспилотного летательного аппарата упал рядом с жилым домом. Как сообщает мэрия города, данная деталь не представляет угрозы.

«Рядом с домом утром упал обломок. Спецслужбы провели проверку, угрозы жизни нет, деталь не взрывоопасная. Ситуация, как и сам дом вместе с территорией вокруг, безопасны», — сообщили в администрации.

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Напомним, сегодня в Казани была предпринята попытка атаки беспилотников на промышленные предприятия, однако все дроны были успешно нейтрализованы. Жертв и разрушений не зафиксировано.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Оксана Попова
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