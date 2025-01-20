В Курской области из-за атак ВСУ повреждены более 100 домов
В Курской области 21 многоквартирный и 93 частных дома повреждены из-за ВСУ
Обстановка в Курской области после ударов ВСУ. Обложка © Telegram / Хинштейн
В результате недавних атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области пострадали более 90 частных и 20 многоквартирных домов. Об этом сообщил врио председателя правительства региона Алексей Дедов на заседании правительства.
«По обстрелам — у нас всего пострадало за последние дни 93 домовладения и 21 многоквартирный дом», — уточнил он.
По его словам, за последнюю неделю было восстановлено 194 оконных блока из 831 повреждённого. Также восстановлено 10 крыш частных домов и 3 крыши многоквартирных зданий. В настоящее время остаются незавершёнными работы по восстановлению 2 многоквартирных и 12 частных домов, которые планируется завершить до конца месяца.
Курская область регулярно страдает от ударов украинских формирований. ВСУ намеренно бьют по гражданской инфраструктуре и проявляют невероятную жестокость по отношению к мирным жителям. Недавно стало известно, что тела семи убитых жителей курского села Русское Поречное были обнаружены нашими военными после освобождения населённого пункта от ВСУ. Перед расправой украинские боевики издевались над жертвами, о чём свидетельствует характер травм.