В Курской области из-за атак ВСУ повреждены более 100 домов

В результате недавних атак Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курской области пострадали более 90 частных и 20 многоквартирных домов. Об этом сообщил врио председателя правительства региона Алексей Дедов на заседании правительства.

«По обстрелам — у нас всего пострадало за последние дни 93 домовладения и 21 многоквартирный дом», — уточнил он.

По его словам, за последнюю неделю было восстановлено 194 оконных блока из 831 повреждённого. Также восстановлено 10 крыш частных домов и 3 крыши многоквартирных зданий. В настоящее время остаются незавершёнными работы по восстановлению 2 многоквартирных и 12 частных домов, которые планируется завершить до конца месяца.