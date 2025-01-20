Летевшую в Казахстан россиянку не пустили на самолёт в Аргентине

Россиянка Яна Родионова столкнулась с неприятной ситуацией в Буэнос-Айресе, когда собиралась вылететь в Алматы. При регистрации на рейс авиакомпании Turkish Airlines у неё потребовали сертификат о прививке от жёлтой лихорадки, несмотря на то, что этот документ не был обязательным. Детали истории узнал портал Orda.kz.

Яна, которая путешествовала по Южной Америке, зарегистрировалась онлайн, но из-за багажа ей пришлось подойти к стойке. Ей объяснили, что поскольку она находилась в Аргентине, где ситуация с эпидемией напряжённая, сертификат необходим. Хотя у Яны были пересадки в Бразилии и Турции, требования возникли только перед вылетом в Казахстан.

Супруги быстро получили нужный сертификат, но, вернувшись к стойке регистрации, узнали, что их место уже продали. Стоит заметить, что до этого Яна купила билет в бизнес-класс за 8000 долларов.