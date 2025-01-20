«Смеяться или плакать»: В США дети съели прах прадедушки

В США в штате Колорадо мать-одиночка случайно узнала, что двое её младших детей съели прах своего прадедушки. Об этом сообщает издание People.

В статье указано, что Моника Лонг одна воспитывает трёх несовершеннолетних сыновей (14 лет, три и два года). Американка рассказала, что однажды она ждала гостей и убиралась перед их приходом. В какой-то момент Лонг зашла в ванную, оставив младших детей в комнате. За это время малыши успели устроить настоящий бардак — мама отсутствовала всего четыре минуты.

По словам женщины, после выхода из ванной она увидела кучу пыли вокруг детей — она была даже на их губах. Лонг отметила, что в тот момент ей было некогда разбираться, что именно рассыпали сыновья. Она просто пропылесосила комнату и умыла детей, а поняла, что произошло только через пару дней. Американка нашла пустой контейнер, где должен был храниться прах её деда. Выяснилось, что два её младших сына частично съели этот прах.

«Я люблю их до смерти, но, боже мой, я не знала, смеяться мне или плакать», — рассказала женщина.

Лонг дополнила, что специально хранила контейнер с прахом на верхних полках, однако её дети научились добираться и до них. Американка рассказала о случившемся своей бабушке. Та отреагировала с юмором и сказала, что у неё сохранился прах её мужа — прадеда мальчиков.