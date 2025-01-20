«Гнить в тюрьме»: Бри Ван де Камп из «Отчаянных домохозяек» разнесла Байдена и Блинкена

Американская актриса Марсия Кросс, известная по роли Бри Ван де Камп в популярном телевизионном сериале «Отчаянные домохозяки» заявила, что пока ещё действующий президент США Джо Байден должен «гнить в тюрьме». По мнению деятельницы киноискусств, ему стоит захватить с собой госсекретаря Энтони Блинкена.

«Я не могу дышать. Байден признался, что Нетаньяху говорил ему о своих планах бомбить Газу, и Байден ему это позволял. А потом эта коррупционная администрация врала об этом каждый день. Блинкен и Байден должны гнить в тюрьме. Злые люди распространяют ложь. Все должны увидеть это. Нашим политикам не нужна правда, и уж точно не нужен мир», — написала она на странице в соцсети.