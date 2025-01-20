В Госдуме обсудят запрет на дистанционное обучение для студентов-медиков
Володин: ГД обсудит запрет дистанционного обучения в медицинском образовании
Госдума рассмотрит законопроект о введение запрета на исключительно электронное и дистанционное обучение в среднем медицинском и фармацевтическом образовании. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
«На этой неделе рассмотрим законопроект, направленный на повышение качества медицинской помощи. Предлагается установить запрет на применение исключительно электронного и дистанционного обучения при реализации основных программ среднего медицинского и фармацевтического образования», — написал Володин в телеграм-канале.
Спикер ГД объяснил, что медикам нужно постоянно повышать квалификацию, чтобы применять при лечении новые технологии и методы диагностики. Тем не менее в этой сфере есть ряд проблем. Например, в большинстве случаев медицинским образованием занимаются коммерческие организации, которые не имеют необходимой инфраструктуры. Также у них отсутствуют аттестованные педагоги и клиническая база для прохождения обучения, подчеркнул Володин.
Парламентарий отметил, что эта инициатива предлагает закрепить за Минздравом вопрос разработки и утверждения типовых дополнительных профессиональных программ медобразования. Согласно документу, предлагается обязать образовательные учреждения получать соответствующие заключения Росздравнадзора. В ином случае — переводить студентов в другие образовательные организации, пояснил Володин.
А ранее Life.ru писал, что в Госдуме предложили создать единый реестр народный лекарей и целителей. По словам юристов, эта идея хорошая, так как подобные специалисты должны иметь базовое медицинское образование или пройти соответствующую переподготовку.
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