«Неуместная статья»: Онищенко поддержал закон о декриминализации работы медиков
Онищенко поддержал закон о декриминализации работы медиков
Геннадий Онищенко. Обложка © Сайт Госдумы
Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко положительно оценил законодательные поправки, которые направлены на декриминализацию деятельности врачей. В эфире радио «Комсомольская правда» он подчеркнул, что данный закон давно напрашивался.
«Недавно были приняты поправки о декриминализации медицинской деятельности, это про статью 238, которая неуместна относительно медицинских работников. Потому что разгул нашего демократизма дошёл до того, что медпомощь стала просто услугой», — цитирует Онищенко kp.ru.
Напомним, ранее депутаты Госдумы проголосовали поддержали закон, который ограждает врачей от необоснованного уголовного преследования по статье 238 УК РФ, подчеркнув особый статус медицины как сферы помощи, а не услуг. В Совете Федерации также одобрили освобождение врачей от уголовного наказания.