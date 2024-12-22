«Неуместная статья»: Онищенко поддержал закон о декриминализации работы медиков

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко положительно оценил законодательные поправки, которые направлены на декриминализацию деятельности врачей. В эфире радио «Комсомольская правда» он подчеркнул, что данный закон давно напрашивался.

«Недавно были приняты поправки о декриминализации медицинской деятельности, это про статью 238, которая неуместна относительно медицинских работников. Потому что разгул нашего демократизма дошёл до того, что медпомощь стала просто услугой», — цитирует Онищенко kp.ru.