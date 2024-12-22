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22 декабря, 14:28

«Неуместная статья»: Онищенко поддержал закон о декриминализации работы медиков

Онищенко поддержал закон о декриминализации работы медиков

Геннадий Онищенко. Обложка © Сайт Госдумы

Геннадий Онищенко. Обложка © Сайт Госдумы

Эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко положительно оценил законодательные поправки, которые направлены на декриминализацию деятельности врачей. В эфире радио «Комсомольская правда» он подчеркнул, что данный закон давно напрашивался.

«Недавно были приняты поправки о декриминализации медицинской деятельности, это про статью 238, которая неуместна относительно медицинских работников. Потому что разгул нашего демократизма дошёл до того, что медпомощь стала просто услугой», — цитирует Онищенко kp.ru.

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Напомним, ранее депутаты Госдумы проголосовали поддержали закон, который ограждает врачей от необоснованного уголовного преследования по статье 238 УК РФ, подчеркнув особый статус медицины как сферы помощи, а не услуг. В Совете Федерации также одобрили освобождение врачей от уголовного наказания.

Борис Эльфанд
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