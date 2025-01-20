Суд Ирана приговорил известного рэпера к смертной казни за богохульство

В Иране суд приговорил рэпера Амира Хоссейна Магсудлу, известного как Таталу (Tataloo), к высшей мере. Ему инкриминировали богохульство. Об этом сообщает агентство Etemad . Ранее артисту назначили пять лет тюрьмы, но прокурор оказался недоволен и потребовал апелляцию.

«Дело было возобновлено. На этот раз обвиняемый был приговорён к смертной казни за оскорбление пророка Мухаммеда», — отметили в издании, добавив, что у подсудимого есть шанс обжаловать такую жестокую меру наказания.

Таталу несколько раз арестовывался в Иране в 2016 и 2018 годах и провёл месяцы в тюрьме. В 2018 году он переехал в Турцию, где продолжил успешную карьеру, создавая альбомы и проводя концерты, запрещённые в Иране до 2023 года. Разочарованный жизнью в изгнании и с истёкшим паспортом, он попытался вернуться в Тегеран. В 2023 году власти Турции сначала отказали ему в выезде из Стамбула, а затем арестовали и передали полиции Ирана, где его немедленно задержали по серьёзным обвинениям.