Талибы* запретили афганским СМИ показывать изображения животных

В афганских провинциях Панджшир и Дайкунди введены новые ограничения для СМИ и книгоиздательств. В соответствии с законом о нравственности типографиям запрещено печатать изображения животных, сообщает издание Hasht-e Sobh.

«Одно из новых ограничений властей — запрет типографиям печатать изображения животных в ряде провинций, в частности в Панджшире и Дайкунди. <...> И есть данные, что запрет на публикацию и печать изображений животных будет постепенно реализовываться во всех провинциях страны», — говорится в публикации.

Кроме того, по информации газеты, ранее введённые талибами* ограничения на публикацию изображений живых существ в интернете и на телевидении распространяются уже на восемь из 34 провинций Афганистана.

Журналисты предупреждают, что подобные действия угрожают полной деградацией медиаиндустрии. Представитель западного региона Афганистана, идентифицирующий себя как Шамс, отметил, что «СМИ лишены самостоятельности» и в основном «служат рупором талибов*».

Ранее «Талибан»* запретил женщинам в Афганистане учиться на врачей и медицинских сестёр. Причём запрет касается как средних, так и высших учебных заведений. Тем временем в РФ всё чаще звучат предложения об исключении талибов* из «чёрного списка». В прошлый раз такой анонс сделал секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.