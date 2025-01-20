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20 января, 09:16

В Петербурге на Крещение наркоман показал член прихожанам храма

Mash на Мойке: На Крещение мужчина оголился в храме Новодевичьего монастыря

В Санкт-Петербурге в праздник Крещения Господня 33-летний мужчина решил полностью оголиться и продемонстрировал половой член прихожанам женского монастыря. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке».

Инцидент произошёл у Воскресенского Новодевичьего монастыря на Московском проспекте. Нарушителя задержали, им оказался уроженец города Златоуст Челябинской области. По данным телеграм-канала, задержанный был под наркотическими веществами. Сейчас он находится в изоляторе, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Ранее в Санкт-Петербурге 13-летний блогер Tamik снял штаны у Спаса на Крови для видео. Музыкант опубликовал танец со своими друзьями и залетел в топы. Однако общественность не оценила поступок подростков. В итоге блогер скрыл видео из своих соцсетей. Сейчас мать мальчика пытается найти ответы на все свои вопросы у продюсера артиста, но тщетно.

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Wikipedia / Medved'

Алена Пенчугина
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