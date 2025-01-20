В Китае казнили водителя, въехавшего в толпу и убившего 35 человек в Чжухае

В понедельник суд в Чжухае, провинция Гуандун, привёл в исполнение смертный приговор водителю Фаню Вэйцю, который намеренно наехал на группу пешеходов. Как сообщает Центральное телевидение Китая, казнь прошла под наблюдением прокуроров, которые следили за соблюдением законных процедур.

Приговор был вынесен 27 декабря, когда суд признал Фаня «угрозой общественной безопасности». Его действия были охарактеризованы как «подлые», а методы совершения преступления — «чрезвычайно жестокими».