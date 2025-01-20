Синоптик рассказал, когда москвичам удастся походить по хрустящему снегу
Синоптик Шувалов: На этой неделе снег должен прикрыть московскую землю
Этой зимой не стоит ожидать 30-сантиметровых сугробов, однако снег немного припорошит землю уже на этой неделе. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jaromir Chalabala
Этой зимой не стоит ожидать 30-сантиметровых сугробов, однако снег немного припорошит землю уже на этой неделе. Температура опустится до 8–10 градусов ниже нуля, сообщил Life.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Хрустящий снег мы увидим. Может быть, это будут не 30-сантиметровые сугробы, но зелень они прикроют, и прикроют уже на этой неделе — в среду, в четверг. Эта неделя, за исключением сегодняшнего дня, будет достаточно морозной. Сегодня ночью, точнее завтра под утро, температура опустится до минус восьми в Москве и до минус 10 по области.
Синоптик пояснил, что отрицательные температуры сохранятся как минимум до 24 января. Он добавил, что в этом году до тёплой шубы руки могут и не дойти, хватит и куртки. В заключение Шувалов предупредил, что морозы и арктические вторжения этой зимой возможны, однако не такие долгие и сильные, как прежде.
Ранее в беседе с Life.ru профессор кафедры наноэлектроники РТУ МИРЭА, доктор физико-математических наук Алексей Юрасов рассказал, как не потонуть при прогулках по замёрзшему водоёму. По его словам, в основе лежит толщина льда, безопасный уровень которой для одного человека составляет минимум 10 сантиметров, а для группы людей — не менее 20 сантиметров.