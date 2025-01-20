Синоптик рассказал, когда москвичам удастся походить по хрустящему снегу

Хрустящий снег мы увидим. Может быть, это будут не 30-сантиметровые сугробы, но зелень они прикроют, и прикроют уже на этой неделе — в среду, в четверг. Эта неделя, за исключением сегодняшнего дня, будет достаточно морозной. Сегодня ночью, точнее завтра под утро, температура опустится до минус восьми в Москве и до минус 10 по области.