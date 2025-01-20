ВС РФ ударили по инфраструктуре аэродромов и местам сборки беспилотников ВСУ

За прошедшие сутки российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотников ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили в Минобороны, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.