ВС РФ ударили по инфраструктуре аэродромов и местам сборки беспилотников ВСУ
За прошедшие сутки российские военные поразили инфраструктуру военных аэродромов, места сборки и хранения беспилотников ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.
«Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, местам сборки и хранения БПЛА, а также скоплениям живой силы и техники противника в 152 районах», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточнили в Минобороны, удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск.
Ранее сообщалось, что положение украинских боевиков на двух ключевых направлениях в ДНР продолжает ухудшаться. Российские подразделения уверенно продвигаются как на Часовоярском, так и на Краснолиманском участках фронта.
ТАСС / Алексей Коновалов