Трамвай влетел в пешеходов на перекрёстке в центре Челябинска
«ЧелябГЭТ»: Трамвай сбил пешехода в центре Челябинска
Трамвай сбил пешехода в центре Челябинска. Инцидент произошёл на перекрёстке проспекта Победы и улицы Молдавская, сообщили в «ЧелябГЭТе».
Момент наезда трамвая на пешеходов. Видео © Tellegram / ЧП и ДТП | Регион 74 | Челябинск и область
«Стоит движение трамваев по проспекту Победы, в направлении центра города сбит пешеход», — говорится в сообщении.
На опубликованной записи с камер видеонаблюдения видно, что дорогу пересекала группа пешеходов. Они шли на зелёный сигнал светофора, но трамвай не остановился и в итоге сбил человека на велосипеде и, предположительно, зацепил ещё одного. Местные паблики пишут, что под колёса попали подросток и девушка. Состояние пострадавших уточняется
А ранее Life.ru сообщал, что автомобиль врезался в столб и загорелся в Москве. В салоне машины находились три человека, двое из них погибли.