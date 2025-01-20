Москвичи выбрали имя для детёныша краснокнижной гиены

Жители Москвы выбрали имя для детёныша краснокнижной бурой гиены, который родился в Московском зоопарке в ноябре прошлого года. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

В голосовании приняли участие свыше 288 тысяч человек. 31% москвичей выразили мнение, что малыша стоит назвать Акелой. Сотрудники зоосада уверены, что гиенёнок обладает ярко выраженными качествами лидера, он станет отличным вожаком не хуже героя из книги «Маугли».

На втором месте по популярности оказалось имя Вжик, его выбрали 28% участников голосования. А третье место досталось имени Олаф — 21% людей отдали за него голос.

Краснокнижная гиена — это бурая гиена (Hyaena brunnea), малоизученный вид, который включён в Международную красную книгу. Бурые гиены находятся под пристальным вниманием зоологов и природоохранных организаций, так как этот вид очень редкий и важный для экосистемы. Столичный зоопарк предложил выбор имени для новорождённого детеныша животного, чтобы больше людей узнали о состоянии этого вида и необходимости его охраны.