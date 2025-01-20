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20 января, 09:54

Младенец из Кузбасса попал в реанимацию с отравлением наркотиками

В Новокузнецке младенец попал в реанимацию с отравлением марихуаной

В Новокузнецке младенец попал в реанимацию с отравлением марихуаной. Об этом сообщает телеграм-канал «Сапа».

Родственники 11-месячного мальчика имеют криминальное прошлое: мама, бабушка и дедушка живут вместе, причём последние были неоднократно судимы за наркотики. Папа также не законопослушный — пять лет назад его обвиняли в краже. Единственная, кто не имела проблем с законом, — мать Антонина. Она заметила ухудшение состояния ребёнка и вызвала скорую.

Врачи диагностировали у мальчика сильное отравление марихуаной, он находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Полиция выясняет, кому принадлежали наркотики и как ребёнок их нашел.

Ранее в Краснодарском крае отец заставлял ребёнка целовать манекены в магазине, материться и глумиться над покойниками на камеру. Всё это он выставлял в свой блог. Пару лет назад блогер уже получал за нарушение правил дорожного движения, умышленные провокации водителей и издевательство над животными.

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Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Полина Никифорова
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