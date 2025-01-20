Учёные заявили, что пик продолжительности жизни уже прошёл

Учёные из Милана выяснили, что человечество достигло максимального показателя продолжительности жизни в конце 20-го века. В период с 1968 по 2006 годы было зафиксировано самое большое количество людей, которые прожили более 110 лет. Об этом сообщает научное издание The Lancet.

Сейчас рекордсменкой по продолжительности жизни считается Жанна Кальман, которая прожила 122 года. Исследователи сходятся во мнении, что её рекорд ближайшее время не будет побит. Несмотря на все достижения медицины, процессы старения в организме людей остаются неизменными.

Однако увеличилась средняя продолжительность жизни людей в разных странах. Так, в Норвегии этот показатель составляет 83 года. С начала 20 века люди стали жить на 35 лет больше. География исследования включала США, Россию, Норвегию, Японию и Британию.