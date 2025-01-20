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20 января, 10:51

У гуманитарного вуза в Якутске отозвали лицензию

Рособрнадзор отозвал лицензию у вуза в Якутске и объявил предостережения пяти

Рособрнадзор отозвал лицензию у университета в Якутске и объявил предостережения пяти образовательным учреждениям. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Рособрнадзор в соответствии с федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» прекратил действие лицензии на осуществление образовательной деятельности АНОО ВО «Якутский гуманитарный институт», — указано в сообщении.

Также Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в рамках федерального государственного контроля в сфере образования пяти университетам. Речь идёт о Санкт-Петербургском национальном исследовательском академическом университете имени Алфёровой Российской академии наук (РАН), Научно-исследовательском медицинском институте «Астра-Сфера», медицинском университете МГИМО-МЕД, медицинском университете «Реавиз» и Северо-Кавказском институте дружбы народов. В ведомстве отметили, что предостережения объявили после проверки за соблюдением обязательных требований мониторинга безопасности.

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А ранее Life.ru рассказывал, что в Госдуме хотят изменить правила поступления в университет после колледжа. В документе указано, что абитуриент сможет поступать в вуз в случае соответствия программ бакалавриата и специалитета направленности среднего профессионального образования.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lara-sh

Дарья Нарыкова
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