Володин: Госдума РФ поддержит решение об отказе от бакалавриата с 2026 года

«Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны», — подчеркнул он.

Володин отметил, что базовый уровень будет длиться от пяти до шести лет. Специализированный уровень займёт от одного до трёх лет. Председатель ГД назвал переход к новой модели высшего образования правильным шагом для повышения его качества.