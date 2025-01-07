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7 января, 13:25

Володин: Госдума РФ поддержит решение об отказе от бакалавриата с 2026 года

Госдума РФ поддержит решение Минобрнауки в вопросе отказа от бакалавриата. Такое заявление сделал председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

«Со своей стороны будем поддерживать Минобрнауки в реализации этого вопроса. От качества подготовки кадров зависят развитие экономики и технологический суверенитет нашей страны», — подчеркнул он.

Володин отметил, что базовый уровень будет длиться от пяти до шести лет. Специализированный уровень займёт от одного до трёх лет. Председатель ГД назвал переход к новой модели высшего образования правильным шагом для повышения его качества.

Минобрнауки поддержало проект закона о поступлении в вузы из колледжей без ЕГЭ
Минобрнауки поддержало проект закона о поступлении в вузы из колледжей без ЕГЭ

Напомним, что в декабре 2024 года в Минобрнауки анонсировали переход на новую модель высшего образования. Преобразования затронут не только подходы к подготовке специалистов, но и саму структуру процесса обучения. Позднее пресс-служба министерства объявила, что переход на новую систему обучения произойдёт с 1 сентября 2026 года. В Госдуме отметили, что некоторые вузы уже тестируют обновлённую систему.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gorodenkoff

Дарья Нарыкова
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