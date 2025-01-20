В Киеве предотвратили покушение на замглавы Минздрава

В Киеве правоохранители задержали подозреваемых в подготовке убийства первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны» со ссылкой на полицию.

По информации следствия, мужчина 36 лет и женщина 29 лет выслеживали Дуброва. Они сняли квартиру в том же ЖК, постоянно меняли автомобили и посещали тир, для тренировок стрельбы. Подозреваемые были задержаны при попытке купить пистолет.





Вскоре местная прокуратура сообщила о мотивах парочки. Осенью 2024 года в больнице от травм после ДТП скончалась женщина, но её близкие решили, что это вина врача. Сообщается, что в день ДТП Дубров дежурил в больнице в качестве анестезиолога.