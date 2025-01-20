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20 января, 11:03

В Киеве предотвратили покушение на замглавы Минздрава

В Киеве задержали подозреваемых в планировании убийства замглавы Минздрава

Подозреваемые в убийстве Дуброва. Обложка © Национальная полиция

Подозреваемые в убийстве Дуброва. Обложка © Национальная полиция

В Киеве правоохранители задержали подозреваемых в подготовке убийства первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны» со ссылкой на полицию.

По информации следствия, мужчина 36 лет и женщина 29 лет выслеживали Дуброва. Они сняли квартиру в том же ЖК, постоянно меняли автомобили и посещали тир, для тренировок стрельбы. Подозреваемые были задержаны при попытке купить пистолет.

  • Пистолет, который они пытались купить. Фото © Национальная полиция
    Пистолет, который они пытались купить. Фото © Национальная полиция
  • Подготовили маски. Фото © Национальная полиция
    Подготовили маски. Фото © Национальная полиция

Пистолет, который они пытались купить. Фото © Национальная полиция

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Вскоре местная прокуратура сообщила о мотивах парочки. Осенью 2024 года в больнице от травм после ДТП скончалась женщина, но её близкие решили, что это вина врача. Сообщается, что в день ДТП Дубров дежурил в больнице в качестве анестезиолога.

Задержан подозреваемый в убийстве женщины, чьё тело нашли в авто Гоши Куценко
Задержан подозреваемый в убийстве женщины, чьё тело нашли в авто Гоши Куценко

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) доложила о задержании топ-менеджера одного из крупнейших банков страны. Его обвиняют в финансировании Армии России. При обыске у мужчины обнаружили паспорт Российской Федерации.

Николай Рюмин
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