В Киеве предотвратили покушение на замглавы Минздрава
В Киеве задержали подозреваемых в планировании убийства замглавы Минздрава
Подозреваемые в убийстве Дуброва. Обложка © Национальная полиция
В Киеве правоохранители задержали подозреваемых в подготовке убийства первого заместителя министра здравоохранения Сергея Дуброва. Об этом сообщает телеграм-канал «Политика Страны» со ссылкой на полицию.
По информации следствия, мужчина 36 лет и женщина 29 лет выслеживали Дуброва. Они сняли квартиру в том же ЖК, постоянно меняли автомобили и посещали тир, для тренировок стрельбы. Подозреваемые были задержаны при попытке купить пистолет.
Вскоре местная прокуратура сообщила о мотивах парочки. Осенью 2024 года в больнице от травм после ДТП скончалась женщина, но её близкие решили, что это вина врача. Сообщается, что в день ДТП Дубров дежурил в больнице в качестве анестезиолога.
Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) доложила о задержании топ-менеджера одного из крупнейших банков страны. Его обвиняют в финансировании Армии России. При обыске у мужчины обнаружили паспорт Российской Федерации.