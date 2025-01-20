Овечкин не купился на похвалу Трампа и не поехал на его инаугурацию
«Матч ТВ»: Овечкин не собирается посещать инаугурацию Трампа
Капитан «Вашингтон Кэпиталз», российский хоккеист Александр Овечкин не собирается посещать инаугурацию избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «Матч.тв» со ссылкой на информированный источник.
«Сейчас Саша находится с «Вашингтоном», у которого серия выездных матчей. Нам ничего не известно о том, что он покинет расположение команды и вернётся в столицу США на инаугурацию Трампа. Таких планов нет», — рассказал собеседник.
Напомним, что Трамп в рамках выступления перед сторонниками накануне инаугурации похвалил Овечкина, назвав его великим игроком. Встреча состоялась на домашнем стадионе «кэпсов» Capital One Arena.
AP/ TASS/ Nick Wass