Дорогущие шубы из меха кенгуру набирают популярность в России

В России активно начали скупать меховые изделия. Жители южных регионов опережают северных покупателей по спросу на шубы и тратят на них сотни миллионов рублей, сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

По информации телеграм-канала, южные субъекты РФ попали в топ-5 регионов по спросу на меховые изделия в декабре 2024 года. Например, ставропольские покупатели, несмотря на дожди и плюсовую температуру, за один месяц скупили шуб на 292 миллиона рублей. Кроме того, в число поклонников роскошных мехов также вошли жители Москвы, Кировской области, Санкт-Петербурга и Калмыкии. Жители столицы, в свою очередь, потратили на меха 2,3 миллиарда рублей.

Девушки скупают шубы из-за модного нынче тренда «Slavic Girl» (стиль славянской девушки). Представительницы прекрасного пола приобретают меха, шапки-боярки, высокие каблуки и дополняют образ красной помадой и румянами с эффектом розовых щёк на морозе. Затем они снимают видео под русские песни. Этот тренд добрался и до Запада. Американские и европейские блогеры теперь ищут магазины, где можно купить атрибуты Russian Style.

Кроме того, россиянки покупают шубы не только из норок, песцов и лисиц. Теперь в тренде — меха из кенгуру. За декабрь 2024-го было продано шесть шуб из этого животного, три — из белки, одна — из нерпы.