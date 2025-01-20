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20 января, 11:59

Хуснуллин подвёл итоги федерального проекта «Комфортная городская среда»

Марат Хуснуллин. Обложка © ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Марат Хуснуллин. Обложка © ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил об успешной реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого удалось достичь всех целевых показателей. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства РФ.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подвёл итоги федерального проекта «Комфортная городская среда». Видео © Telegram / Правительство России

Национальный проект «Жильё и городская среда» реализовывался с 2019 года. За четыре года было благоустроено около восьми тысяч территорий. На смену ему пришёл новый нацпроект «Инфраструктура для жизни».

«Планируется благоустроить 30 тыс. общественных территорий и реализовать более 1,6 тыс. проектов победителей всероссийского конкурса», — указал Хуснуллин.

Вице-премьер отметил популярность Всероссийского онлайн-голосования за объекты благоустройства, в котором в 2024 году поучаствовали свыше 17 млн человек. Причём впервые свои голоса отдавали граждане ДНР, ЛНР и Запорожской области. За весь период голосования специалисты благоустроили свыше шести тысяч территорий, ещё три тысячи находятся в работе.

Также Хуснуллин пояснил, что 360 миллиардов рублей предусмотрено до 2030 года на благоустройство населённых пунктов страны. По его словам, все мероприятия в рамках нового нацпроекта продолжаются.

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А ранее Life.ru писал, что 4,5 триллиона рублей будет выделено на нацпроект «Модернизация коммунальной инфраструктуры». По словам министра строительства и ЖКХ Ирека Файзуллина, этот проект будет реализовываться до 2030 года.

Дарья Нарыкова
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