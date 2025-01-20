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20 января, 11:36

В Иркутске мужчина получил невидимый пинок и свалился в крещенскую купель прямо в одежде

В Иркутске во время крещенских купаний мужчина случайно упал в прорубь

В Иркутске во время праздничных крещенских купаний мужчина поскользнулся и упал в прорубь. Кадры забавной случайности публикует телеграм-канал «Иркутск №1».

Мужчина упал в прорубь. Видео © Telegram / Иркутск №1

На видео понятно, что мужчина сам не собирался нырять, а лишь пытался поддержать юного пловца. Однако внезапно рухнул в воду прямо в одежде, словно получил невидимый пинок. Мужчина чуть не задавил подопечного, разделив с ним ледяную воду.

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Недавно житель Таиланда трагически погиб во время парасейлинга на Пхукете. Инцидент произошёл 5 января на пляже Карон. Когда его вытащили на поверхность, у него шла кровь из носа и рта. Беднягу быстро доставили в больницу, где он и скончался.

Обложка ©

Telegram / Иркутск №1

Николай Рюмин
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