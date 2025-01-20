Избранный президент США поставил Европу перед сложным выбором

Единство Евросоюза и его экономик находится под вопросом. Избранный президент США Дональд Трамп поставил европейских лидеров перед сложным выбором в свете новой торговой политики Соединённых Штатов, сообщает издание Politico.

По данным издания, республиканец ставит Европу перед «выбором между двух зол»: ЕС может отказаться от своей зависимости от китайских товаров или оставить США действовать в одиночку на китайском направлении. Первый вариант чреват ослаблением экономик Евросоюза и ответными мерами со стороны Пекина, а второй —риском подвергнуться американским тарифам.

Кроме того, отмечаются политические и экономические трудности внутри ЕС, которые усугубляют давление. В текущей ситуации «даже самые сильные в Европе могут не выжить». Так, Франция борется с растущим бюджетным дефицитом, а Германия — с сокращением ВВП.

Европейские лидеры также боятся того, что США и Китай внезапно заключат договорённости. Страны давно используют стратегию «разделяй и властвуй». Америка же, в свою очередь, «никогда не была большой поклонницей Европейского союза».